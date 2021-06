«Die Prinzessin wäre stolz auf euch» - Prinz Harry hält eine rührende Rede über Mama Diana

Vier Tage nach seiner Ankunft in London meldet sich Prinz Harry in einer Videobotschaft zu Wort. Grund dafür ist die Verleihungszeremonie des Diana Award.

Darum gehts Im Rahmen der Diana-Award-Verleihungszeremonie meldet sich Prinz Harry (36) in einer Videobotschaft zu Wort.

Darin lobt er die jungen Menschen und deren Kraft, die Welt zu verändern.

«Die Prinzessin wäre stolz auf euch», so der Herzog von Sussex.

Seinen Bruder, Prinz William (39), hat er trotz ihrer Streitigkeiten ebenfalls in die Rede eingebunden.

Noch bevor die Gedenk-Statue für seine verstorbene Mutter Diana (†36) enthüllt worden ist, meldet sich Prinz Harry (36) mit einer Videobotschaft zu Wort. Grund für den rund drei Minuten langen Clip ist die Verleihungs-Zeremonie des diesjährigen Diana Award. Während des virtuellen Auftritts spricht der Herzog von Sussex mit sanfter Stimme über seine verstorbene Mutter und die Wohltätigkeitsorganisation, die ihr zu Ehren gegründet wurde. Die Stiftung fördert junge Menschen, die mit ihrer Führungskraft die Welt verändern.

Die Fronten zwischen Prinz Harry und seinem Bruder Prinz William (39) sind wohl immer noch verhärtet, dennoch erwähnt Harry auch ihn in seiner Rede: «Noch diese Woche ehren mein Bruder und ich den Tag, der der 60. Geburtstag meiner Mutter gewesen wäre. Sie wäre so stolz auf euch alle gewesen, weil ihr ein authentisches Leben mit Sinn und Mitgefühl für andere führt», sagt er.

Harrys Ansprache sei eine grosse Ehre

Dann spricht Harry über seine geliebte Mutter. William und Harry waren noch im Teenager-Alter, als Diana 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam. Harry war damals gerade mal zwölf Jahre alt, William 15. «Unsere Mutter hat geglaubt, dass junge Menschen die Kraft haben, die Welt zu verändern. Sie hat an Stärke geglaubt, weil sie sie täglich in den Gesichtern von jungen Menschen gesehen hat», so Harry.

Über sich und seine Frau, Herzogin Meghan (39), fügt er hinzu: «Meg und ich glauben grundsätzlich, dass unsere Welt an der Schwelle eines Wandels steht, einem echten Wandel zum Wohle aller». Tessy Ojo, die Geschäftsführerin der Diana Award Foundation findet Harrys Rede wundervoll. Es sei eine grosse Ehre, dass der Herzog von Sussex seine Glückwünsche an junge Leute überbringe: «Den jungen Menschen zu sagen, dass seine Mutter stolz auf sie gewesen wäre, bedeutet so viel», sagt sie im Interview mit «People».

Herzogin Kate bleibt der Veranstaltung fern

Am 25. Juni ist Prinz Harry in London eingetroffen, am Donnerstag 1. Juli wird die Statue von Prinzessin Diana enthüllt. Mit dabei sind sein Bruder Prinz William und einige engste Familienangehörige, ansonsten wurde die Gästeliste auf das Statuenkomitee, den Bildhauer Ian Rank-Broadley und den Gartendesigner Pip Morrison beschränkt. Die Einladungen zur Enthüllungszeremonie im Kensington Palast wurden aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen so stark reduziert, ursprünglich waren über 100 Gäste geladen.

Herzogin Catherine (39) wird nicht an der Zeremonie teilnehmen. Aufgrund der Streitigkeiten zwischen ihrem Mann William und seinem Bruder Harry vermuten viele, sie würde mit ihrer Abwesenheit ein Statement setzen. Die offizielle Entschuldigung lautet, dass Kate die Gästezahl niedrig halten wolle.