Verkrachte Royals: Sechs Monate Funkstille – Jetzt haben Charles und Harry telefoniert

Auch Schwiegertochter Meghan hatte Charles am Apparat, wie eine Quelle gegenüber «The Sun» erzählt. Demnach sollen die Gespräche «freundlich und herzlich» verlaufen sein. «Der König war an dem Tag sehr beschäftigt, aber natürlich auch höflich. Er liebt seinen Sohn und seine Enkel und ist auf keinen Fall so gemein, dass er deren Anruf nicht entgegennehmen würde», so der Insider weiter. Allerdings soll Charles im Vorfeld gezögert haben. Denn die Kluft zwischen ihm und seinem Sohn ist tief.

Harry und Charles: Weg zum Frieden ist noch lang

«Megxit»: Vor drei Jahren traten Harry und Meghan als Royals zurück

Ruhig wurde es um die beiden danach aber nicht – im Gegenteil. Immer wieder ranken Gerüchte um eine Ehekrise um das Paar. Heute leben Harry und Meghan in ihrer Luxus-Villa in Montecito an der Pazifikküste Kaliforniens. Prinz Harry soll jedoch seine Freunde in Grossbritannien vermissen. In den USA fehle ihm noch ein soziales Umfeld, in dem er sich ähnlich wohlfühlt wie im Vereinigten Königreich.