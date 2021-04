«Harry hat nicht erwartet, dass alles wieder ganz normal sein würde, aber nachdem es nun zum Wiedersehen mit seiner Familie gekommen ist, hat er umso mehr das Gefühl, dass es eine Menge aufzuholen gibt», so eine Quelle gegenüber «Daily Mirror».

Ausschlaggebende Gründe dafür könnte unter anderem Herzogin Meghan sein, die aufgrund ihrer Schwangerschaft in den Staaten bleiben musste. Ausserdem soll das Wiedersehen mit seiner Familie nicht so gelaufen sein, wie er es sich erhofft hatte.

Anders als vermutet, ist Prinz Harry am Dienstag nun doch schon einen Tag vor dem 95. Geburtstag seiner Grossmutter, der Queen, abgereist.

Am Mittwoch, einen Tag nach seiner Abreise, feiert seine Grossmutter, Queen Elizabeth II, ihren 95. Geburtstag.

Er hat davor eineinhalb Wochen in England verbracht.

Am Dienstag ist Prinz Harry (36) nach dem Beerdigungswochenende von Prinz Philip bereits wieder in seine Wahlheimat Kalifornien zurückgereist – und verpasst somit den 95. Geburtstag seiner Grossmutter, Queen Elizabeth II. Zuvor haben Palast-Quellen vermutet, dass er seinen Aufenthalt in England verlängern könnte, zumal er angeblich ein Flugticket ohne fixen Rückflug gekauft haben soll.