Enthüllung von Diana-Statue : Prinz Harry ist in London eingetroffen

Der Enkel von Queen Elizabeth II. befindet sich derzeit in seiner britischen Residenz in Quarantäne.

Prinz Harry ist alleine nach London gereist, um zum Gedenken an seine Mutter eine Statue zu enthüllen.

Knapp eine Woche vor der Enthüllung einer neuen Statue für seine Mutter Prinzessin Diana ist Prinz Harry (36) in Grossbritannien eingetroffen. Der Enkel von Queen Elizabeth II. (95) sei sicher in seiner britischen Residenz Frogmore Cottage auf Schloss Windsor angekommen, sagte seine Sprecherin am Freitag. Dort werde er nun seine vorgeschriebene Corona-Quarantäne verbringen.