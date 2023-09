Prinz Harry langweilt sich auf Beyoncé-Konzert

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) waren in Los Angeles am «Renaissance»-Konzert von Megastar Beyoncé (41).

Auf X kursieren Fotos von Prinz Harry und Herzogin Meghan am Konzert von Beyoncé, die sich mit «Renaissance» momentan auf Welttournee befindet. Meghan tanzt – er steht mit in den Hosentaschen vergrabenen Händen daneben und sieht, wie Userinnen und User beurteilen, gelangweilt aus. Das befeuert nun die Gerüchte einer Ehekrise .

Spekulationen um eine solche Krise gibt es schon länger. So wurde das Ehepaar dieses Jahr sehr selten zusammen gesehen . Auch nach der Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren «Spare» zeigte sie sich nicht mit ihm in der Öffentlichkeit. Zu Harrys Terminen vor Gericht war Meghan kein einziges Mal anwesend, um ihren Mann zu unterstützen – der hatte im Vorfeld mehrere britische Medien verklagt, denen er unter anderem vorwirft, seine privaten Telefonate abgehört zu haben. Ausserdem beteuern Insider, dass sich das Ehepaar bei der Kindererziehung uneinig ist – er möchte Archie (4) und Lilibet (2) von der Öffentlichkeit fernhalten, sie möchte sie gerne zeigen.

Auf anderen Aufnahmen tanzen Harry und Meghan

Das Paar ist auf Europareise

Prinz Harry und Herzogin Meghan, Eltern von Archie (4) und Lilibet (2), leben seit 2020 im kalifornischen Montecito. Zuvor waren sie als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückgetreten. In den kommenden Tagen wird das Paar aber wieder nach Europa reisen - und gemeinsam auch in Deutschland auftreten.

Am 7. September finden in Prinz Harrys britischer Heimat die WellChild Awards statt. Geplant ist, dass er dort einen der Preise überreicht und eine Rede hält. Keine 48 Stunden nach den WellChild Awards steigt in Düsseldorf dann die Auftaktzeremonie der Invictus Games. Diese werde Harry, ebenso wie den gesamten UK-Trip, noch ohne seine Frau angehen, heisst es. Herzogin Meghan soll zu einem noch nicht genau mitgeteilten Termin - wohl zwei Tage nach Prinz Harry - direkt aus den USA anreisen und eine wichtige Rolle bei der Abschlussfeier in Düsseldorf am 16. September spielen.