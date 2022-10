Prinz Harry löst mit der Bekanntgabe seines Buchtitels «Spare» ein royales Beben aus

«Spare» : Prinz Harry löst mit der Bekanntgabe seines Buchtitels ein royales Beben aus

Das von vielen mit Spannung erwartete Buch von Prinz Harry wird im Januar veröffentlicht. Der Verlag kündigt brisante Enthüllungen und private Einsichten in sein Inneres an.

Prinz Harry hat sein Leben in einem Buch niedergeschrieben. Der Verlag Random House teilte nun mit, dass das Buch am 10. Januar erscheint – in 16 Sprachen.

Die seit ihrer Ankündigung im vergangenen Jahr weltweit mit grosser Spannung erwarteten Memoiren von Prinz Harry erscheinen am 10. Januar, wie der Verlag mitteilte . Zuletzt wurde das Buch aufgrund des Todes von Queen Elizabeth II verschoben. Nun ist auch klar, dass es den Titel «Spare» (zu deutsch: Ersatzmann) trägt. Offenbar eine Anspielung Harrys darauf, dass er stets im Schatten seines Bruders William stand, der an erster Stelle der Thronfolge steht. Bereits jetzt wird der Titel in Grossbritannien als Kampfansage verstanden: «Die Kraft und der Pathos eines Wortes», twitterte der BBC-Royals-Experte Peter Hunt. Und die stets gut informierte « Daily Mail » meint, im Palast sei man «besorgt». Etwas abgeschwächt wurde der Titel im deutschsprachigen Raum, wo das Buch unter «Reserve» erscheint.

Das 416 Seiten umfassende Stück enthält laut einer Mitteilung Schilderungen des Prinzen von «rauer, unerschrockener Ehrlichkeit». Dabei gehe es um «Erkenntnisse, Enthüllungen, Selbstbetrachtung und mühsam erworbene Einsichten über die ewige Kraft der Liebe über den Kummer hinaus». Weiter heisst es: «‹Spare› versetzt die Leserinnen und Leser unmittelbar zurück zu den erschütterndsten Bildern des 20. Jahrhunderts: Zwei Jungs, zwei Prinzen, die hinter dem Sarg ihrer Mutter laufen, während die ganze Welt ihnen in Trauer und Entsetzen zusieht.» Milliarden Menschen hätten sich damals gefragt, was die Prinzen wohl fühlten und wie sich ihr Leben entwickeln würde – nun erzähle Harry seine Geschichte.

Harrys Buch ist ein Bestseller vor der Veröffentlichung

Während sich das Buch binnen wenigen Stunden in die Top-10 der Bestseller-Liste bei Amazon.com mauserte, sollen sich die royalen Familienmitglieder nicht besonders freuen. So hatten Palastmitarbeiter bereits verraten, dass niemandem die Möglichkeit geboten wurde, Inhalte des Buches vorab zu sehen. Als der Verlagsvertrag im Juli 2021 bekannt gegeben wurde, erhielt lediglich die Queen eine Vorwarnung.

Insgesamt soll es in 16 Sprachen und auch als Hörbuch erscheinen, gelesen von Harry selbst. Finanzielle Konditionen wurden nicht bekannt, laut britischen Medien soll Harry aber mindestens 20 Millionen Dollar im Voraus erhalten haben. Doch der Herzog von Sussex, will einen Teil der Einnahmen an britische Wohltätigkeitsorganisationen spenden. 1,5 Millionen Dollar flossen bereits an Sentebale, eine Organisation, die vom HI-Virus betroffene Kinder und Jugendliche in den afrikanischen Ländern Lesotho und Botsuana unterstützt. Harry gründete die Organisation gemeinsam mit Prinz Seeiso von Lesotho.