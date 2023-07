Prinz Harry mit Töchterchen Lilibet auf dem Arm gesichtet

Alexi Lubomirski/Duke and Duchess of Sussex

Prinz Harry (38) wurde in seiner Wahlheimat Montecito gesichtet und abgelichtet : Gut getarnt, mit grüner Mütze und Sonnenbrille und einem kleinen Rotschopf auf dem Arm: niemand Geringerem als seiner Tochter Lilibet (2). Dabei bahnt sich der Royal seinen Weg durch die Strassen auf dem Weg zu einer Parade zu Ehren des amerikanischen Unabhängigkeitstages, der am 4. Juli gefeiert wurde. Wie «Page Six» berichtet, sollen sie sich zu einem späteren Zeitpunkt mit Mama Meghan (41) und Brüderchen Archie (4) getroffen haben.

Letztes Foto von Lilibet an erstem Geburtstag

Das letzte offizielle Foto von Prinzessin Lilibet gab es zu ihrem ersten Geburtstag . In ihrem früheren Zuhause Frogmore Cottage liessen Harry und Meghan ihre Jüngste vom britischen Fotografen Misan Harriman ablichten. «Es war so eine Ehre, den ersten Geburtstag von Lilibet mit meiner und ihrer Familie zu feiern», schrieb Harriman, der ein langjähriger Freund der Sussexes ist, damals auf Instagram. Mittlerweile ist Lilibet doppelt so alt und auch doppelt so gross geworden.

Harry und Meghan händchenhaltend gesichtet

Harry und Meghan selbst wurden gemeinsam am 12. Mai 2023 bei einer Date-Night in Santa Barbara gesehen. Sie schlenderten Hand in Hand durch die Strassen und besuchten ein Sushi-Restaurant. Damit wirkten sie Gerüchten entgegen, wonach es in der Ehe der beiden Royals kriseln soll. Umfragen zufolge haben beide massiv an Beliebtheit eingebüsst.