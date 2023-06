Prinz Harry: Prozess gegen Mirror Group – der Royal sagt aus

Egal, was Prinz Harry in der Vergangenheit machte, es stand bald darauf in der Zeitung. Häufig sollen die britischen Medien illegal an die Informationen gekommen sein. Dagegen wehrt sich nun der Sohn von König Charles III. vor Gericht und hat Klage gegen die Mirror Group eingereicht. Der Prinz wirft der Mediengruppe vor, sein Telefon abgehört zu haben. Am Dienstag wird der 38-Jährige vor Gericht in den Zeugenstand treten. (kao)