Prinz Harry und Herzogin Meghan bekommen dank VVIP-Status während Europa-Besuch speziellen Schutz

Meghan (40) und Harry (37) reisen die Tage nach Den Haag an die «Invictus Games».

Für ihren Aufenthalt bekommen die Royals jedoch weder eine Audienz mit Willem-Alexander (54) noch eine Unterkunft in dessen Palast.

Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) reisen diese Woche an die «Invictus Games» in Den Haag.

Während Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) in Grossbritannien selbst für ihre Sicherheit verantwortlich sind, erhalten sie bei ihrem anstehenden Besuch in den Niederlanden einen «VVIP»-Status. Das berichtet «The Sun». Mit der Einstufung gelten sie als «Very Very Important Persons» zu Deutsch: «sehr, sehr wichtige Personen». Damit gibt ihnen das Gastgeberland eine «hochrangige Zusicherung», dass ihr «Schutz Priorität hat».