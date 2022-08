Düsseldorf : Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen im September Deutschland

Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (41) kommen in wenigen Wochen erneut nach Europa, das bestätigte eine Sprecherin der beiden am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden sollen demnach sowohl in Harrys Heimat Grossbritannien, als auch in Deutschland vorbeischauen. Im Fokus ihrer Reise sollen Besuche bei zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen stehen. Wie es in einer Mitteilung heisst, sei das royale Paar «hocherfreut».



Gemäss DPA-Informationen wird das Paar am 6. September Halt in Düsseldorf machen und an einer vorgängigen Veranstaltung zu den Invictus Games teilnehmen. Diese sollen im kommenden Jahr erstmals in Deutschland stattfinden. Dabei handelt es sich um einen Sportwettbewerb für im Einsatz verletzte Soldaten und Veteranen. Er wurde 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen und gilt auch nach seinem Rückzug von der britischen Krone als sein Herzensprojekt.