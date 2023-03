Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigen sich nach Cottage-Rauswurf

Zusammen mit Freunden genossen die beiden in dem schicken Restaurant, das nur für private Mitglieder zugänglich ist, ein schickes Abendessen.

In einem grossen schwarzen SUV samt Chauffeur fuhren der Herzog und die Herzogin vor den San Vicente Bungalows vor.

Gut gelaunt zeigten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan am Dienstagabend in Los Angeles.

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) wurden am Dienstagabend in Los Angeles von Paparazzi gesichtet.

Doch während ein Freund des Paars gegenüber der «Daily Mail» behauptet, Harry und Meghan seien «fassungslos» und empfinden es als «grausame Bestrafung» durch seinen Vater, zeigen sich die beiden freudestrahlend in Los Angeles. Am Dienstagabend wurden sie von Paparazzi abgelichtet, als sie bei den San Vicente Bungalows ankamen. Es handelt sich dabei um eine exklusive Location für private Mitglieder, die jährlich 4200 Dollar zahlen.

Meghan und Harry müssen Kameralinsen abdecken

Meghan lächelte, als sie aus dem schwarzen SUV samt Chauffeur ausstieg. Die 41-Jährige trug für die Date-Night mit ihrem Mann einen beigen Cape-Mantel von Carolina Herrera im Wert von 1610 Dollar, schwarze High Heels von Christian Dior für 625 Dollar und eine kleine Lederclutch. Harry wählte einen lässigen Look, bestehend aus einer blauen Jeans, marineblauen Schuhen und einem farblich passenden Pullover. Begleitet wurde das Paar von einer Freundin.

Die San Vicente Bungalows sind bei Hollywood-Promis vor allem wegen des hohen Masses an Privatsphäre so beliebt. Gäste sind gezwungen, die Kameralinse ihres Handys bei der Ankunft mit einem Aufkleber abzudecken und Fotografieren ist im Club verboten. «Das Posten von Bildern des Clubs in sozialen Medien oder das Besprechen von Dingen, die Mitglieder und ihre Gäste während ihres Besuchs hören, ist strengstens verboten», heisst es auf der Website der Bungalows. Das «GQ» berichtete, dass Mitglieder mit Strafen rechnen müssen, wenn sie ihre Telefone verwenden. Es ist unklar, ob Harry und Meghan derzeit Mitglieder des Clubs sind oder ob sie als Gäste anderer Mitglieder anwesend waren.