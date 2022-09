Grossbritannien: Grosse Sorge um Queen – ihre vier Kinder und Enkel eilen nach Schottland

Prinz Charles (73) und sein ältester Sohn Prinz William (40) haben sich aus Sorge um die Gesundheit der Queen auf den Weg zu deren Sommerresidenz Schloss Balmoral gemacht. Thronfolger Charles werde von seiner Frau, Herzogin Camilla, begleitet, bestätigte der Palast am Donnerstag. Der Journalist und Royal Editor Chris Ship vermeldete am frühen Nachmittag, alle vier Kinder der Queen seien in Balmoral eingetroffen, ebenso wie Prinz William. Er bezeichnete die Lage als «ernst». (dpa/fis)