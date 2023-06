Prinz Johann-Wenzel von Liechtenstein hat in Wien geheiratet

An der grossen Feier nahmen diverse Royals teil, wie etwa Erbprinzessin Sophie und Erbprinz Alois von Liechtenstein und der Herzog und die Herzogin von Braganza.

Das Brautpaar hat sich am Samstag in Wien das Jawort gegeben.

Bei Sonnenschein und 25 Grad sind Prinz Johann-Wenzel von und zu Liechtenstein (30) und Gräfin Felicitas von Hartig (29) in der österreichischen Hauptstadt Wien den Bund der Ehe eingegangen. Die 29-Jährige wurde in einem Oldtimer-Cabrio zur Servitenkirche gefahren und schritt an der Seite ihres Vaters, Graf Lukas von Hartig (59), zum Altar.