Auch wenn das Corona-Jahr speziell war – gewisse Dinge ändern sich nie. Die alljährliche Weihnachtskarte der britischen Royals ist so eine Tradition, an der nicht gerüttelt wird. Dieses Jahr lachen uns Prinz William (38), Herzogin Kate (38) und ihre drei Kids vor einer Holzbeige entgegen. Das Foto ist auf ihrem Landsitz Amner Hall in England entstanden.

In Schweden brennen die Kerzen

Das schwedische Königshaus hat digitale Weihnachtsgrüsse versendet – sogar in Videoformat. Brav sitzen Prinz Carl Philip (41) und die schwangere Sofia (36) mit ihren Kindern Alexander (4) und Gabriel (3) um den Weihnachtskranz herum und zünden die ersten drei Kerzen an. Highlight der Aufnahmen ist die ultraherzige Weihnachtsmütze von Gabriel.

Auch die norwegischen Royals brauchen Licht

In Norwegen ist man ebenfalls fortschrittlich unterwegs und verschickt die Adventsgrüsse per Videobotschaft. Die Familie sitzt am Tisch und bastelt gemeinsam Weihnachtsdeko. Kronprinz Haakon (47) fragt seine Familienmitglieder, auf was sie sich denn am meisten freuen. «Schnee und Skifahren», antwortet Tochter Ingrid Alexandra (16).