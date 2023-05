Prinz Louis zieht Grimassen während der Krönung

1 / 8 Während der Krönung sassen Charlotte und Louis in der ersten Reihe. Dem Prinzen entwich dabei ein Gähnen. AFP Mit ihrem Auftritt in der Westminster Abbey begeisterten die Kinder von Kate und William Royal-Fans weltweit. Getty Images Gemeinsam mit ihren Eltern liefen sie hinter dem Krönungspaar in die Kirche. Getty Images

Darum gehts Prinzessin Charlotte (8), Prinz George (9) und Prinz Louis (5) sind an der Krönung von Charles III. (74) dabei.

Louis entwich während der Zeremonie ein Gähnen.

Sein Bruder durfte als Ehrenpage an der Zeremonie teilnehmen.

Charles III. bildet eigentlich das Zentrum der Krönung am 6. Mai. Seine Enkel schafften es aber möglicherweise, ihm dabei das Scheinwerferlicht zu stehlen. Auf dem Weg in die Westminster Abbey winkten und lächelten Charlotte und Louis den Fans an den Strassenrändern zu. Mit ihrem süssen Auftritt in der Kirche brachten Charlotte und Louis die Herzen der Royal-Fans endgültig zum Schmelzen.

Die beiden betraten die Westminster Abbey in London gemeinsam mit ihren Eltern Prinzessin Kate (41) und Prinz William (40) – direkt hinter dem Königspaar. Während der Eröffnungszeremonie hielten die Geschwister Händchen. Die Familie nahm in der ersten Reihe Platz. Der älteste Sohn Prinz George nahm als Ehrenpage an der Zeremonie teil. Ebenfalls in der ersten Reihe waren Charles’ jüngster Bruder Prinz Edward und seine Ehefrau Herzogin Sophie platziert.

Prinz Louis zieht Grimassen

Prinz Louis hat sich die Strapazen des langen Krönungsgottesdienstes sichtlich anmerken lassen. Der Fünfjährige zappelte während der Zeremonie in der ersten Reihe in der Westminster Abbey, wie die britische Nachrichtenagentur PA dokumentierte. Auch ein Gähnen konnte sich der kleine Prinz nicht verkneifen. Beim 70-jährigen Thronjubiläum seiner Urgrossmutter Queen Elizabeth II im vergangenen Jahr waren die unzufriedenen Grimassen des kleinen Louis in den sozialen Medien viral gegangen. Später im Gottesdienst war Louis nicht mehr in der Reihe seiner Familie zu sehen. Dass er nicht den gesamten Gottesdienst vor Ort verfolgen würde, war zuvor bereits erwartet worden.

Prinzessin Charlotte erschien, passend zu ihrer Mutter Kate, in der britischen Luxusmarke Alexander McQueen gekleidet. Das weisse Outfit der Neunjährigen ist mit Rosen-, Distel-, Narzissen- und Kleeblattmotiven verziert, die für die vier Nationen stehen. Das Diadem von Charlotte ist ebenfalls dem ihrer Mutter angeglichen und entstammt einer Kollaboration der Designerin Jess Collett und Alexander McQueen.

