Prinz Louis stiehlt der Queen während Thronjubiläum die Show

Bei der diesjährigen «Trooping the Colour»-Feier sollte sich eigentlich alles um Queen Elizabeth drehen. Schliesslich sitzt die Monarchin bereits seit 70 Jahren auf dem Thron in Grossbritannien und feiert darum vom 2. bis 5. Juni ihr Platinjubiläum in London. Ihr Urenkel Prinz Louis hat der 96-Jährigen am Donnerstag aber kurzum die Show gestohlen – und zwar beim Auftritt der Royal-Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes.