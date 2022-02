Prinz Louis trennt ich kurz vor der Hochzeit von seiner Verlobten

Eigentlich wollten die beiden noch in diesem Jahr heiraten. Ihr Eintritt in die grossherzogliche Familie sei übrigens kein Hindernis oder Grund für das Ende ihrer Beziehung gewesen.

Liebesschock im Grossherzogtum Luxemburg: Prinz Louis und Scarlett-Lauren Sirgue (30) haben sich getrennt und damit ihre Verlobung gelöst. Das gab das einstige Paar in einem exklusiven Interview mit «Point de Vue» in ihrem gemeinsamen Apartment offiziell bekannt. Eigentlich wollten die beiden noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten.