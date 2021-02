Vorsichtsmassnahme : Prinz Philip bleibt bis kommende Woche im Spital

Prinz Philip (99) bleibt bis zur kommenden Woche im Krankenhaus. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. werde sich weiterhin zur «Beobachtung und Ruhe» in der Klinik in London aufhalten, berichteten britische Medien am Freitag unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle. Der Herzog von Edinburgh war am Dienstag in die Klinik eingeliefert worden. Der Palast betonte damals, es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme.