Wegen COP26-Videobotschaft der Queen : «Prinz Philip hätte davon einen roten Kopf bekommen»

Der königliche Biograf Robert Jobson behauptet, der verstorbene Prinz Philip wäre von der «wunderbaren», aber «zutiefst persönlichen» Rede der Königin an der UN-Klimakonferenz peinlich berührt gewesen.

Die Geschichte habe erwiesen, dass es immer Raum für Hoffnung gebe, wenn Nationen in einer gemeinsamen Sache zusammenkämen, erklärte sie in der am Freitag auf Schloss Windsor aufgezeichneten Botschaft.

In einer Videobotschaft wurde die Queen nach Glasgow übertragen, weil sie aufgrund ärztlichen Rates nicht an die UN-Klimakonferenz gereist ist.

In der Videobotschaft, die die Queen vorab für die UN-Klimakonferenz in Glasgow aufgezeichnet hatte, rühmte sie ihren Sohn Prinz Charles, ihren Enkel William und ihren verstorbenen Mann Prinz Philip für deren Klimaengagement.

Der königliche Biograf Robert Jobson, der Prinz Philips Jahrhundert verfasst hat, bezeichnete die Rede der Queen, die via Video am COP26-Gipfel ausgestrahlt wurde als «wundervoll», wie die « Femail » berichtete. Er meinte aber, dass der verstorbene Philip davon einen roten Kopf bekommen hätte.

In einer Referenz an ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip sagte die Queen, sie freue sich, die Delegierten willkommen zu heissen, weil die Umwelt ein Thema sei, das Philip am Herzen gelegen habe. In einer seltenen Zurschaustellung von Gefühlen sagte sie, sie könne nicht stolzer sein, dass die Umweltarbeit Philips in der Arbeit ihres ältesten Sohnes Charles und von dessen Sohn William weiterlebe. Laut Jobson hätte diese Rede den Herzog «beschämt».