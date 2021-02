Der Ehemann von Queen Elizabeth II ist im Spital. Der 99-jährige Prinz Philip fühle sich unwohl und sei in Pflege überführt worden.

1 / 1 Prinz Philip ist im Spital. Reuters

Darum gehts Weil er sich unwohl fühlte, wurde Prinz Philip am Dienstagabend in ein Londoner Spital gebracht.

Der Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. wurde per Auto transportiert und nicht mit der Ambulanz.

Philip ist 99-jährig – er bleibt nun zur Erholung und Beobachtung einige Tage im Spital.

Prinz Philip ist nach einem Bericht von «Sky» am Dienstagabend in ein Londoner Spital eingeliefert worden. Es handle sich dabei um eine Vorsichtsmassnahme auf Anordnung seines Leibarztes, weil sich der 99-Jährige «unwohl» fühle. Ein Palastsprecher sagte zu «Sky», dass der Duke of Edinburgh einige Tage zur Erholung und Beobachtung im Spital bleiben werde.

Gemäss einer Quelle soll Philip per Auto und nicht per Ambulanz ins Spital gebracht worden sein. Er kam nicht in die Notfallaufnahme.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip zählen wegen ihres hohen Alters zu den Covid-Risikogruppen. Anfang Januar erhielten beide die erste Dosis der Corona-Impfung. Lange Zeit hatten sie sich in der Pandemie auf Schloss Windsor zurückgezogen, bevor sich die Queen wieder zu wenigen Auftritten in der Öffentlichkeit zeigte. Auch die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel verbrachte das Paar wieder in Windsor.