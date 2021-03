«Es geht ihm okay», sagte William (38) am Rande eines Besuchs in einem Impfzentrum. Das war noch vor Philips Herz-OP.

Am 16. Februar musste Prinz Philip (99) wegen Unwohlseins ins Spital. Später gab der britische Königspalast Auskunft über die Hintergründe: Der Ehemann von Queen Elizabeth (94) musste wegen einer Infektion behandelt werden. Am 3. März wurde er zudem erfolgreich am Herz operiert.