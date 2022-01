Prinz Philippos verwöhnt seine Schweizer Prinzessin Nina Flohr mit Küsschen und Schnitzel zum Geburtstag

Eine Schnitzel-Torte für die Schweizerin

Unter dem Post finden sich zahlreiche Gratulantinnen und Gratulanten. Einer von ihnen ist auch Ninas Vater Thomas. «Liebe dich so sehr. Alles Gute zum Geburtstag Nini», schreibt der 62-Jährige. Diese Worte werden ihr wohl viel bedeuten, denn die Bindung zwischen ihnen ist eng. Ninas Eltern trennten sich früh und sie wuchs bei ihrem Papa auf. Obschon Nina heute ein Leben zwischen hier und da lebt, kehrt sie immer wieder in die Schweiz zurück, am ehesten ins Engadin. In St. Moritz, wo sie und Philippos sich standesamtlich das Jawort gaben, wohnt ihr Vater in einer siebenstöckigen Villa mit Bibliothek, Kino, einem Weinkeller, einem Squash-Platz und einer Pizzeria – um nur einige der Vorzüglichkeiten zu nennen.

Das Paar lebt zwischen St. Moritz, Athen und New York

Dass er sich so etwas leisten kann, liegt an seinem unternehmerischen Spürsinn. Damit verdient sich Thomas Flohr eine goldene Nase. Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» schätzt sein Vermögen 2018 auf rund 2,4 Milliarden Franken. Die Summe erarbeitet sich Flohr zunächst in der Finanzbranche, heute betreibt er das Privatflug-Unternehmen Vistajet, in dem auch Nina im Marketing tätig ist. Ihr Philippos arbeitet gegenwärtig als Hedgefonds-Analyst in New York, wo er und Nina derzeit auch wohnen.