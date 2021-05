Parlamentseröffnung in London - Prinz Philips Thron neben der Queen wurde entfernt

Vor wenigen Wochen musste Queen Elizabeth einen harten Schicksalsschlag verkraften. Ihr geliebter Ehemann, Prinz Philip ist am 9. April im Alter von 99 Jahren an Altersschwäche verstorben. Nur wenige Tage nach dem Begräbnis nahm die Monarchin bereits wieder ihre Pflichten als Königin auf – allerdings stets hinter den Palastmauern von Schloss Windsor. Am Dienstag nahm sie nun erstmals einen Termin in der Öffentlichkeit wahr.