Nach langem Warten – Prinz von Griechenland und Schweizerin Nina Flohr feiern Traumhochzeit

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei: So haben sich auch der griechische Prinz Philippos (35) und die gebürtige Schweizerin Nina Flohr (34) nun zum dritten Mal das Jawort gegeben.

Auf diesen Tag haben Philippos (35) und Nina von Griechenland (34) lange gewartet: Am Samstag konnten sich der griechische Prinz und die gebürtige Schweizerin endlich kirchlich das Jawort geben. Und dabei haben sie nicht an Feierlichkeiten gespart. Die beiden feierten eine royale Traumhochzeit in der glamourösen Kathedrale von Athen. Mehrere Hundert Menschen verfolgten das Spektakel, darunter waren nebst Freunden und Familie auch einige Royals – wie etwa die ehemalige spanische Königin Sofia (82) sowie Prinz Michael von Kent und Benedikte zu Dänemark.