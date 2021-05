«The Crown» - Prinz William fordert, Szenen von Diana zu streichen

Darin sollen die Jahre 1991 bis 1997 behandelt werden. Genau jene Zeit, in der das Skandal-Interview von Diana entstand und ihr tragischer Unfall-Tod am 31. August 1997 in Paris geschah.

Prinz William ist sauer. Der Herzog von Cambridge appelliert an Netflix, Szenen in denen das Leben seiner Mutter beleuchtet wird, aus der Serie «The Crown» rauszulassen.

Im Juli starten die Dreharbeiten zur fünften Staffel der Drama-Serie «The Crown». Darin geht es um das Leben der britischen Königin Elizabeth II. und ihre Regentschaft, aber auch um ihre Rolle als Familienoberhaupt. In den letzten Episoden tauchte erstmals Prinzessin Diana auf, damals gespielt von Emma Corrin (25) und in den neuen Folgen verkörpert von Elizabeth Debicki (30), ihr Leben an der Seite von Prinz Charles wurde unverblümt dargestellt: die Eheprobleme, ihre Bulimie-Erkrankung, ihr Leiden hinter den Palastmauern.

Nun kommt es noch dramatischer: Die kommende «The Crown»-Staffel soll die Jahre von 1991 bis 1997 widerspiegeln, also genau jenen Zeitraum, in dem das Diana Skandal-Interview mit der BBC entstand und ihr Unfall-Tod am 31. August 1997 in Paris passierte. Doch dies könnte nun für Netflix teure Konsequenzen haben.