Prinz William (36) hat im Dezember klammheimlich Essen an Obdachlose verteilt. An drei Tagen soll er vergangenen Monat in den Einrichtungen von «The Passage» vorbeigeschaut haben, wie die Londoner Wohltätigkeitsorganisation nun auf Twitter mitgeteilt hat.

«Wir dachten, ihr könntet eine gute Nachricht gebrauchen!», heisst es im Tweet. «Wenn wir etwas aus früheren Lockdowns gelernt haben, ist es, dass so viele bereit und entschlossen dazu sind, zu helfen, wo sie nur können. Wir möchten uns bei den Mitarbeitern und Freiwilligen für ihre Arbeit in dieser Zeit bedanken», twittert das Zentrum für Obdachlose weiter.

Obwohl seine Aktion damals nicht an die breite Öffentlichkeit gelangte, hat die besagte Wohltätigkeitsorganisation nun ein Foto des Zweiten in der britischen Thronfolge geteilt. Darauf packt er mit Maske und Schürze ausgestattet Mahlzeiten ab.

Schon seine Mutter besuchte The Passage

In der Vorweihnachtszeit habe der Herzog von Cambridge in einem Team von weiteren Freiwilligen dabei geholfen, warme Mahlzeiten vorzubereiten und zu verteilen. Weiter soll er dort mit den Hilfsbedürftigen über ihre Erfahrungen während des Lockdowns gesprochen haben. So ist es für Obdachlose zu Pandemie-Zeiten besonders schwer, an Schlafplätze und Spenden zu kommen.