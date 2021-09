Prinz William hilft bei Evakuierung eines afghanischen Ex-Soldaten

So hat sich William persönlich für die Rettung seines ehemaligen Kameraden eingesetzt – und die Aktion ist geglückt. Vom militärischen Teil des Flughafens in Kabul durften der Offizier und seine Familie einen Flieger besteigen.

Während seiner Zeit in der Militärakademie Sandhurst lernte der Herzog von Cambridge einen afghanischen Kadetten kennen. Dieser befand sich angesichts des Einmarsches der Taliban in Kabul nun in grösster Not.

Tatsächlich gelang es Dixon, seine Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu erreichen und den afghanischen Offizier und seine zehnköpfige Familie ausfindig zu machen, wie auch die «Daily Mail» berichtet. Vom militärischen Teil des Flughafens in Kabul konnte der einstige Soldat mit seinen Liebsten dann eine britische Maschine für die Abreise besteigen. Major Andrew Fox, der bei der Evakuierung als Dolmetscher tätig war und seinerzeit drei Einsätze in Afghanistan absolvierte, lobte den Einsatz von Prinz William: «Es entspricht voll und ganz dem, was wir in der Armee in Bezug auf Werte, Loyalität und Respekt für andere lernen.»