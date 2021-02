Wie eine Quelle gegenüber der «Sunday Times» verriet, ärgerte sich William über Prinz Harrys Tonfall im finalen Statement: Das höre sich «respektlos, frech und bockig» an.

Solche offiziellen Auftritte von Prinz Harry (36) und Prinz William (38) wird es nicht mehr geben: Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) verabschiedeten sich am Freitag endgültig vom Königshaus.

Die Royal Family zeigt sich in einem Statement traurig über den Beschluss der Sussexes.

In der offiziellen Mitteilung des Palastes heisst es, dass die Entscheidung, die Meghan und Harry Anfang 2020 trafen – sich vom Leben als Senior Royals zu verabschieden – nun eine Konsequenz mit sich bringe: «Verantwortungen und Pflichten, die mit einem Leben im öffentlichen Dienst einhergehen, können so nicht mehr getätigt werden.» Damit wird das Paar seinen royalen Pflichten im britischen Königshaus nicht mehr nachgehen und alle militärischen Ehrenämter und Schirmherrschaften an die Königsfamilie zurückgegeben.