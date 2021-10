Prinz William kritisiert Jeff Bezos und Elon Musik

Lieber Klimaschutz statt Weltraumflüge : Prinz William kritisiert Jeff Bezos und Elon Musk

Nachdem die milliardenschweren Unternehmer unter die Weltraumtouristen gegangen sind, meldet sich nun der Royal zu Wort – und kritisiert die Kurzausflüge ins All scharf.

Der 39-Jährige hätte selbst «absolut kein Interesse» an einem Flug in den Weltraum. Im Gegensatz zum Schauspieler William Shatner.

Darin teilte er gegen die Unternehmer Jeff Bezos und Elon Musk aus, die in jüngster Vergangenheit mit ihrem Kurzausflug in den Weltraum für Aufmerksamkeit sorgten.

Prinz William hat «absolut kein Interesse» an einem Ausflug in den Weltraum. Das sagte der 39-Jährige am Donnerstag in einem Interview mit der BBC. Es gebe «fundamentale Fragen» hinsichtlich des CO2-Ausstosses von Flügen in den Weltraum, fuhr der Royal fort. Wichtiger, als nach bewohnbaren Planeten im Weltall zu suchen, sei die Suche nach Lösungen für den Klimawandel, so der Herzog von Cambridge weiter.