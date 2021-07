Englische Final-Niederlage : Prinz William tröstet die Three Lions in der Kabine

Prinz William versuchte nach der Niederlage der englischen Fussballmannschaft die Spieler in der Kabine aufzupäppeln. Eine schwierige Aufgabe.

Nach der Niederlage der Three Lions äusserte die Prinz William auf Twitter: «England, ihr seid alle so weit gekommen, aber leider war diesmal nicht unser Tag.»

Der britische Prinz William (39) hat Englands Fussballer nach der Niederlage im EM-Finale gegen Italien in der Kabine besucht. «Er war in der Kabine und hat ihnen gedankt für ihren Einsatz», sagte Trainer Gareth Southgate am nach der 2:3-Niederlage im Elfmeterschiessen. Southgate berichtete von Niedergeschlagenheit und einer «sehr ruhigen» Atmosphäre in der Umkleide des Wembley-Stadions. «Sie können sich vorstellen, wie es dort aussieht», sagte der 50-Jährige.