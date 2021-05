William und Kate suchen einen neuen Chefgärtner oder eine neue Chefgärtnerin

Auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk sind im Rahmen der aufwendigen Renovierungsarbeiten Sträucher und Büsche gepflanzt worden, die nun vermehrt Aufmerksamkeit brauchen. Ebenso benötigt die grosse Gartenanlage viel Pflege.

Arbeiten für die Royals ist für viele ein Traum. Hat man dann auch noch einen professionellen grünen Daumen, könnte er vielleicht demnächst sogar in Erfüllung gehen. Herzogin Kate und Prinz William suchen nämlich einen Chefgärtner oder Chefgärtnerin.

Bedingungen sind: Teamleitung, mit Gartendesignern zusammenarbeiten, Kenntnisse in Gartenbau und der Besitz eines Fahrausweises.

Herzogin Kate (39) und Prinz William (38) haben einen Job auf ihrem Anwesen in Norfolk zu vergeben.

180 Kilometer entfernt vom Kensington-Palast liegt das acht Hektar grosse Sandringham House in der Grafschaft Norfolk, dem englischen Landsitz von Queen Elizabeth (95). Neben dem York Cottage befindet sich auch das Landhaus Anmer Hall auf dem Gelände, welches die Monarchin 2013 Prinz William (38) und seiner Frau, Herzogin Kate (39), zuwies. Und für dieses Anwesen aus dem 18. Jahrhundert sucht das Herzog-Paar nun einen Chef-Gärtner oder eine Chef-Gärtnerin.

In der Stellenanzeige auf der königlichen Website geben die Royals an, dass die Person «die Gärten auf höchstem Standard halten muss». Die Anforderungen für den Job beinhalten auch die Leitung eines kleinen Teams, die Zusammenarbeit mit Gartendesignerinnen und -designern, Kenntnisse in Gartenbau und erstklassige Pflanzenkunde. Nachweise dafür und ein Fahrausweis sind Bedingungen für die Einstellung. Ausserdem wird erwartet, dass die Parkanlagen und Anmer Hall selbst Saison-fertig gemacht werden. Bedeutet: Zum Herbst die Rosen abdecken, im Winter die Pflanzen vor Frost schützen und im Frühling Samen säen. Hohe Ansprüche, aber bei einer Chefin, die selbst gerne im Grünen anpackt, nicht verwunderlich.