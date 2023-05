Prinz William zapft erstes Glas des Krönungs-Biers «Kingmaker» 

Prinz William hat am Donnerstag gemeinsam mit seiner Frau Kate ein Pub in London besucht und das erste Glas des Biers «Kingmaker» gezapft.

Die Krönung naht und die ersten Tropfen des für die Krönung gebrauten Bieres «Kingsmaker» sind geflossen: Prinz William hat am Donnerstag gemeinsam mit seiner Frau Kate einen Pub in London besucht und das erste Glas des Biers «Kingmaker» gezapft. Das Pale Ale wurde anlässlich der Krönung von Williams Vater, König Charles III., am Samstag extra gebraut. Der Prinz und die Prinzessin von Wales fuhren mit der U-Bahn-Linie Elizabeth Line zu der Kneipe im belebten Stadtteil Soho.

Während ihres Besuchs im Pub Dog and Duck unterhielten sich die beiden mit Vertretern der Gastronomie-Branche, die zu den Krönungsfeierlichkeiten am Wochenende Rekordumsätze erwarten. «In Pubs hat man immer die besten Gespräche – man weiss nie, wen man trifft», sagte Prinz William. Der 40-Jährige bekam ein grosses Glas Bier in die Hand gedrückt und scherzte, er müsse darauf achten, wie viel er trinke und «wieder in den Arbeitsmodus zurück».