Prinz William und Herzogin Kate waren vom Video so gerührt, dass sie die junge Frau zu einem Videocall einluden.

William und Kate teilen das Video der Auszubildenden Abigail McGarvey aus Nordirland, in dem sie ihren Alltag in der Krankenpflege zeigt. Die Studentin hatte zuvor auf dem Social-Media-Kanal Tiktok ein Video von ihrer Nachtschicht im Spital geteilt.

In einem Videochat unterhalten sie sich über den herausfordernden Alltag an der Corona-Front. «Für Krankenpflegeschüler im Vereinigten Königreich ist es eine Herausforderung wie keine andere, zu studieren und Praktika zu absolvieren», schrieb das Paar auf Insta. In einer Story teilten sie später mehrere Video-Gespräche, die sie mit den jungen Lernenden führten.