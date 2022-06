Prinz William verteilt jetzt Zeitungen auf den Strassen in London

Am Donnerstag verkaufte Prinz William Zeitungen auf den Strassen in London.

Einen Royal unbewacht auf der Strasse zu treffen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Doch genau dieser Traum ging für einige Fans am Donnerstag in London in Erfüllung. Dort verteilte Prinz William nämlich auf der Strasse eine Obdachlosenzeitung.