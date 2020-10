Der Earthshot Prize von Prinz William geht in die heisse Phase. Ziel ist es, bis 2030 60 Millionen Franken für 50 Klima- und Umweltprojekte zur Verfügung zu stellen.

Neue Initiative : Prinz William will mit 60 Millionen Franken den Planeten retten

Worum gehts bei der Initiative? Williams Mitstreiter Sir David Attenborough (yeah, der von den vielen wunderbaren Natur-Dokus) erzählts dir hier kurz. The Earthshot Prize

Darum gehts Prinz Williams Earthshot-Initiative nimmt Fahrt auf.

In den nächsten zehn Jahren will er umgerechnet 60 Millionen Franken für Projekte und Vorhaben sprechen, mit denen Bedrohungen für die Umwelt bekämpft werden sollen.

Auch du kannst mitmachen. Einfach, damit das gesagt ist.

Am Donnerstag hat Prinz William seine Earthshot-Prize-Initiative so richtig losgetreten, eine Fördergeldvergabe für engagierte Leute und Unternehmen, die Umwelt- und Klimaprobleme des Planeten angehen. Und zwar so:

Er vergibt 60 Millionen Franken

Bis 2030 möchte der 38-Jährige Fördergelder in Höhe von umgerechnet rund 60 Millionen Franken sprechen. Und zwar in «Häppchen» von fünf Prämien à 1,2 Millionen Franken pro Jahr. Somit will der englische Royal 50 Projekte finanziell unterstützen und ihnen zudem eine prominente Plattform bieten.

Er feiert die Gewinnerinnen und Gewinner

Zu dieser prominenten Plattform gehört auch eine jährliche «glamouröse» Gala, bei der die fünf Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres richtiggehend zelebriert werden sollen. People.com zitiert einen nicht näher genannten Mitarbeiter der Initiative: «Diese Menschen sollen so berühmt gemacht werden wie die zurückkehrenden Astronauten während der Kennedy-Präsidentschaft, damit mehr Leute dazu ermutigt werden, sich ebenfalls einzubringen.»

Der erste solche Event ist für Ende 2021 in London angedacht und soll danach jeweils in anderen grossen Städten auf der ganzen Welt stattfinden.

Angekündigt hatte William seine Initiative an Silvester 2019:

Er lässt alle mitmachen

Die Chance auf 1,2 Millionen Franken (und darauf, die Welt ein Stück vom Abgrund wegzuholen, natürlich) hat theoretisch jede und jeder. Das können Einzelpersonen, Unternehmen, aber auch ganze Länder sein – «es spielt keine Rolle, ob du eine global agierende Firma führst oder eine Zwölfjährige in einem Klassenzimmer in Kenia bist», so ein Insider aus dem Kensington Palace.

Wichtig ist aber, dass du den richtigen Leuten auffällst. Laut Website des Earthshot Prize arbeiten die Verantwortlichen «mit über 100 Nominierungspartnern weltweit» zusammen. Diese reichen ab dem 1. November ihre Vorschläge ein, die dann geprüft und gebüschelt werden. Und schliesslich küren William und sein Beratendenteam fünf Gewinnerinnen und Gewinner.

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.

Er hat prominenten Support

Der nicht unerhebliche Fördergeldbetrag stammt aus der Stiftung Royal Foundation, die Prinz William zusammen mit seiner Frau Herzogin Kate (38) unterhält. People.com vermutet, dass neben Kate auch Will-Papa Prinz Charles (71) als prominenter Unterstützer auftritt, da dessen Sustainable Markets Initiative offiziell mit dem Earthshot Prize verpartnert ist.

Der Dritte im Supporter-Bunde ist Entertainment-Legende, Naturhistoriker und britisches Kulturgut Sir David Attenborough (94), der seit Beginn bei der Initiative dabei ist und dessen Videos auch seine Stimme leiht (check den Clip ganz oben) – wie er es schon bei ungefähr allen Naturdokus überhaupt getan hat.