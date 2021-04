Der Enkel mit seinem geliebten Grossvater: Prinz Philip und Prinz Harry 2014 bei der traditionellen «Trooping of the Colour»-Zeremonie zu Ehren von Queen Elizabeths Geburtstag.

So ein harmonisches Bild wird es an der Trauerfeier für Prinz Philip nicht geben: Prinz Harry (links) und Prinz William vor der Hochzeit von Harry und Meghan. (Archivbild)

Beim Einzug in die Kapelle von Schloss Windsor werden die beiden zerstrittenen Brüder Harry und William nicht Schulter an Schulter marschieren.

Die Trauerfeier für den letzte Woche verstorbenen Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, findet am Samstag im engsten Kreis der königlichen Familie auf Schloss Windsor statt. Dabei kommt es zwangsweise zum Wiedersehen der beiden Prinzen Harry und William. Hinter den Kulissen wird an einem Treffen der beiden noch vor der im Fernsehen übertragenen Trauerzeremonie gearbeitet. Schon am vergangenen Wochenende ist Harry für die Trauerfeier von Kalifornien nach London gereist und befindet sich seither im Frogmore Cottage in Quarantäne.