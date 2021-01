Schneebedeckte Strassen im September sorgten in Malbun (FL) dafür, dass ein Linienbus ins Rutschen geriet und in der Folge in einem Bachbett landete. «Im Bus befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls fünf Personen, den Chauffeur eingerechnet», so Sibylle Marxer, Sprecherin der Landespolizei damals. Alle Insassen wurden verletzt. Drei Personen mittel- bis schwer, zwei Personen leicht. Am Bus entstand erheblicher Sachschaden.