Erste Bilder: Prinzessin Alexandra von Luxemburg – so schön war ihre Traumhochzeit in Frankreich

Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg / Sophie Margue

In der Kirche warfen sie sich verliebte Blicke zu.

Prinzessin Alexandra von Luxemburg und der Franzose Nicolas Bagory traten am Wochenende vor den Traualtar.

Erst am 22. April hatte das Paar standesamtlich im engsten Familienkreis geheiratet.

Prinzessin Alexandra von Luxemburg hat am Samstag den Franzosen Nicolas Bagory geheiratet.

Nach ihrer standesamtlichen Trauung vor rund einer Woche im Rathaus von Luxemburg haben sich Prinzessin Alexandra (32) und Nicolas Bagory nun am Wochenende bei einer Traumhochzeit in Südfrankreich erneut das Jawort gegeben. Auf Instagram gewähren die Royals Einblicke in die Feierlichkeiten im südfranzösischen Dorf Bormes-les-Mimosas vom 29. April.