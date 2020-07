Unglamouröse Royal-Hochzeit

Prinzessin Beatrice feierte mit Hüpfburg und Jukebox

Am Freitag hat Prinzessin Beatrice ihren Verlobten Edoardo geheiratet – klammheimlich und offenbar ganz ohne Schnickschnack. Insider verraten überraschende Details zur Feier.

Am Samstagabend veröffentlichte der Palast erste zwei Bilder der Hochzeit – zum Beispiel dieses, das kurz nach der Trauung in der All-Saints-Kapelle entstand.

Überraschende News: Prinzessin Beatrice und Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi haben am Freitagmorgen in Windsor geheiratet.

Wegen der Corona-Pandemie musste sie ihre Hochzeit verschieben. Am Freitag, fast zwei Monate später als ursprünglich geplant, heiratete Prinzessin Beatrice (31) nun endlich ihren Verlobten, den Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (37) in Windsor.

Die Feier hätte nicht einfacher ausfallen können. Laufend sickern zurzeit überraschende Insider-Informationen an die Öffentlichkeit: Wir haben die fünf coolsten Details zur vielleicht unglamourösesten Royal-Hochzeit ever gesammelt.

Retro-Kleid von der Queen

Prinzessin Beatrice trug an ihrem kleinen grossen Tag ein Ivory-Kleid, das Queen Elizabeth II. (94) im Jahr 1961 erstmals trug und 1966 bei der Eröffnung des britischen Parlaments noch einmal in Szene setzte. Es wurde von Norman Hartnell designt.

Nur 20 Gäste

Queen Elizabeth war da, deren Gatte Prinz Philip (98) ebenso, und auch Mami Sarah «Fergie» Ferguson und Papi Prinz Andrew (60) sowie Schwester Eugenie (30) durften bei der Trauung nicht fehlen. Edoardos dreijähriger Sohn Wolfie aus einer früheren Beziehung amtete als Page Boy. Insgesamt waren gerade mal 20 Personen bei der intimen Zeremonie in der Royal Chapel of All Saint in Windsor dabei. Wegen Covid-19 durften sie für einmal in der Kirche nicht singen.