Trauung trotz Coronavirus

Prinzessin Beatrice hat heimlich geheiratet

Eigentlich hätten sich Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi schon im Mai das Jawort geben sollen. Nun wurde die Hochzeit am Freitag im intimen Rahmen nachgeholt.

Prinzessin Beatrice (31) hat am Freitagmorgen überraschend geheiratet. Die Tochter von Prinz Andrew (60) und Sarah «Fergie» Ferguson (60) gab dem Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (37) gemäss britischen Medienberichten in einer intimen Trauung das Jawort. Nur 20 Gäste waren in der kleinen All-Saints-Kapelle in Windsor anwesend.