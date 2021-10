Auf Instagram bekanntgegeben – Prinzessin Beatrices Tochter heisst Sienna Elizabeth

Und weiter: «Ich fühle so viel Liebe und Dankbarkeit für meine wundervolle Frau, Baby Sienna und Wolfie. Das sind die Tage, die ich nie vergessen möchte.» Zum Schluss bedankt er sich noch bei der Hebamme und dem «grossartigen Team im Chelsea und Westminster Hospital», in dem Beatrice ihre Tochter zur Welt brachte.

«Uns geht es allen gut»

Hommage an die Queen

Königliche Patchwork-Familie

Prinzessin Beatrice hat am 18. September, um 23.42 Uhr in London ihre Tochter zur Welt gebracht. Bei ihrer Geburt wog Sienna 2,7 Kilogramm. «Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter am Samstag, 18. September 2021, um 23.42 Uhr im Chelsea and Westminster Hospital bekannt zu geben», hiess es kurz nach der Geburt in einem Statement des Buckingham-Palastes.