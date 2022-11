Prinzessin Charlotte könnte Herzogin von Edinburgh werden

König Charles III (74) will seine Enkelin, Prinzessin Charlotte, zur Herzogin von Edinburgh ernennen.

Es herrscht Umbruchstimmung im britischen Königshaus . Bereits vor dem Tod von Queen Elizabeth II gab König Charles III immer wieder an, als Monarch neuen Wind in die Monarchie bringen zu wollen. Nun scheint er die ersten Schritte einleiten zu wollen. Gemäss einem Palastinsider soll der 74-Jährige seiner Enkeltochter, Prinzessin Charlotte, einen ganz besonderen Herzog-Titel verleihen wollen – und zwar Herzogin von Edinburgh. Das berichtet die «Daily Mail».

Damit würde sie in die Fussstapfen ihrer Urgrossmutter treten. Zuletzt durfte sich nämlich Königin Elizabeth so nennen, bevor sie den Thron bestieg und zum britischen Staatsoberhaupt wurde. Ihr Vater, König George VI., schenkte ihr und ihrem Ehemann, Prinz Philip, den Herzog-Titel zur Hochzeit.

Charles übergeht seinen jüngsten Bruder

Einem königlichen Familienmitglied dürfte Charles Vorhaben jedoch nicht gefallen: Prinz Edward. Innerhalb der Institution wird seit Jahren gemunkelt, dass der 58-Jährige nach dem Tod seiner Eltern den Titel verliehen bekommt. Schliesslich übernahm er nach dem Tod seines Vaters die Organisation der Duke of Edinburgh Awards, die von Prinz Philip im Jahr 1956 ins Leben gerufen wurden.

«Es sind Gespräche im Gange, aber der König bevorzugt es, diesen Titel an Prinzessin Charlotte zu geben», so die Quelle gegenüber der britischen Zeitung. «Es wäre eine angemessene Art, an die Königin zu erinnern – die den Titel Herzogin von Edinburgh trug – und eine Möglichkeit für Seine Majestät, die Erbfolge zu ehren.»