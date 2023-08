Prinzessin Dianas Liebes-Jacht Cujo sinkt nach Zusammenprall

An ihrer Seite: Dodi al-Fayed.

Nun ist das Luxus-Boot nach einem Zusammenprall an der französischen Riviera gesunken.

Bevor Prinzessin Diana und Dodi al-Fayed am 30. August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kamen, verbrachten sie in St. Tropez ihre letzten Ferien. Das Paar verbrachte die Auszeit auf der weltberühmten Promi-Motorjacht Cujo. Nun ist das Luxusboot gesunken.