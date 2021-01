Im dazugehörigen Interview sprechen sie über ihre Erinnerungen an ihre Tante, die verstorbene Prinzessin Diana.

Prinzessin Dianas Zwillingsnichten Lady Eliza (28) und Lady Amelia Spencer (28) zieren das Cover des neuesten «Tatler»-Magazins und erinnern sich in ihrem ersten gemeinsamen Interview an ihre verstorbene Tante. Als Diana verunfallte, waren die Schwestern gerade Mal fünf Jahre alt. Dennoch haben sie lebhafte Erinnerungen an ihre Verwandte.