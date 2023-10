Prinzessin Eugenie: Ihre Kids bringen ihre Mama an den Anschlag

Auch Royal-Mamis stossen bei der Erziehung ihrer Kinder manchmal an ihre Grenzen. Dieses Jahr sind Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (37) zum zweiten Mal Eltern geworden : Nach ihrem erstgeborenen Sohn August erblickte im Mai der kleine Ernest das Licht der Welt. Die 33-jährige Enkelin der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II hat jetzt einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Mutter zweier kleiner Söhne gegeben.

Im Podcast «White Wine Question Time» hat Eugenie verraten, dass für sie als Mami eine der grössten Herausforderungen die täglichen Mahlzeiten ihrer Kinder seien. «Es gibt Dinge, die nicht so gut laufen», so die Zweifach-Mutter. «Beim Füttern könnte ich mir tatsächlich manchmal die Haare raufen.»

Eugenie und Jack Brooksbank im Elternglück

Eugenie ist die jüngere Tochter von Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (64). Die Prinzessin und der Unternehmer Jack Brooksbank sind seit 2010 ein Paar. Am 12. Oktober 2018 gaben sich die beiden in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor feierlich das Jawort. Ihr älterer Sohn August kam am 9. Februar 2021 auf die Welt. Der kleine Ernest feiert am 30. Mai Geburtstag.