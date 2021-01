Tochter von Sunnyi Melles : Prinzessin flüchtet nach illegaler Corona-Party vor Polizei

In München fand vergangenes Wochenende eine illegale Party statt. Mit dabei war auch eine Prinzessin, die Tochter der Schauspielerin Sunnyi Melles. Diese flüchtete vor der Polizei und verletzte sich.

Vom Dach fiel die Prinzessin vier Meter in die Tiefe.

Polizeibeamte wurden am vergangenen Wochenende zu einem Mehrfamilienhaus in München-Maxvorstadt gerufen, um eine illegal veranstaltete Party aufzulösen. Wie die «Bild» berichtet, ertappten die Polizisten nicht nur Gäste in der Party-Wohnung, sondern auch zwei weitere auf dem Dach des Hauses. Bei einer der Personen soll es sich laut der Zeitung um Prinzessin Leonille zu Sayn-Wittgenstein (24), der Tochter von Schauspielerin Sunnyi Melles (62) gehandelt haben.