Prinzessin Kate: Ihre Veja-Sneaker kosten nur 140 Franken

So richtig lässig sehen Royals selten aus, oder? Wer genau hinschaut, erkennt, dass zumindest Prinzessin Kate regelmässig ganz entspannt unterwegs ist. Das liegt daran, dass die 41-Jährige immer wieder auf sportliches Schuhwerk setzt.

Royale Füsse in Sneakern

Das Modell, das die Prinzessin trägt, ist schlicht und flach. Die Kappe des Schuhs ist rund, an der Seite prangt das typische «V»der Marke, die man auch hierzulande oft an den Füssen von Normalsterblichen sieht. Kate wählt ein Modell mit einem roségoldenen Logo.

Prinzessin Kate trägt ihre Veja-Sneaker in Weiss mit roségoldenen Details.

Doch wie wirken die Schuhe trotz des sportlichen Looks nicht unroyal? Kate trägt die lässigen Schuhe ausschliesslich blitzsauber und nicht abgetragen. So geben sie Prinzessin Kate zwar einen sportlichen, aber dennoch eleganten Look.