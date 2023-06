Prinzessin Kate schlägt Roger Federer im Tennis in Wimbledon

So lief das Freundschaftsspiel von Prinzessin Kate und Roger Federer.

Anlass ihres Besuchs in Wimbledon war das Training der Balljungen und -mädchen.

Rund eine Woche vor dem Start des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon haben sich Prinzessin Kate und Tennislegende Roger Federer auf dem heiligen Rasen getroffen und gemeinsam ein paar Bälle geschlagen. Von dem Zusammentreffen wurde nun auf der Instagram-Seite der Royals ein kurzes Video veröffentlicht. «Ich muss an meiner Wurftechnik arbeiten», kommentierte der 41-Jährige humorvoll den Clip. Darin ist zu sehen, wie er im Doppelmatch gegen die Prinzessin antritt – und zur grossen Überraschung vieler verliert. Der Rekordhalter mit acht Einzeltiteln in der Turniergeschichte lobte die 41-Jährige: «Der Aufschlag sieht gut aus.»

Grund für das freundschaftliche Spiel war die Ehrung der Balljungen und -mädchen des Turniers, bei deren Training die beiden im Anschluss mitwirkten. «Wimbledon ist bekannt für seine unglaublich professionellen Balljungen und Ballmädchen», betonte Kate. «Es ist unglaublich, wie viel Arbeit hinter den Kulissen steckt.» Federer ergänzt: «Ich bin wirklich beeindruckt, wie viel Aufwand und Training es erfordert, während der Meisterschaften ein Ballkind zu sein.» Beiden ist das Engagement der Jungen wichtig. Während der Basler einst selber Balljunge war, ist die Royal Schirmherrin des «All England Lawn Tennis and Croquet Club», der offizieller Gastgeber des berühmten Turniers, das am 3. Juli beginnt, ist.

Prinzessin Kate und Roger Federer Court in Wimbledon, wo sie das Training der Balljungen und -mädchen besuchen.

Jedes Jahr nehmen rund 1000 Kinder im Alter von elf bis 13 Jahren aus Schulen in der Nähe von Wimbledon an Trainingseinheiten teil, von denen ein Viertel für die Teilnahme am Turnier ausgewählt wird.