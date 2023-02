Prinzessin Kate verblüfft im Rock von Zara für 23 Franken

Stil muss nicht teuer sein, das weiss auch Prinzessin Kate. Schon für die Bafta-Awards greift Kate zu Ohrringen von Zara . Jetzt doppelt der Royal nach. Für einen Besuch in Wales trägt die 41-Jährige erneut ein Stück der spanischen Modekette.

Luxus trifft auf Fast Fashion

In Schwarz-Weiss besucht Prinzessin Kate den Südwesten Grossbritanniens.

Zum Schnäppchen-Rock kombiniert Prinzessin Kate eine Tasche von Mulberry, ein Lieblingslabel der Dreifach-Mama. Schwarze Boots vom italienischen Label Gianvito Rossi, ein weisser Mantel und ein weisser Rollkragenpullover komplettieren den Look.

Hommage an Diana?

Kate scheint aktuell mit dem Hahnentrittmuster zu liebäugeln. Schon für ihren Besuch im Principality Stadion in Cardiff greift der Royal zu einem Mantel mit dem Muster, allerdings in Rot.

Der rote Mantel erinnert an eine ähnliche Jacke, die Prinzessin Diana 1990 zur Taufe von Prinzessin Eugenie trug. Was auffällt: Diana trug damals auch einen Rock im Hahnentrittmuster, aber in Schwarz-Weiss.