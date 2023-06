Prinzessin Kate und Prinz William in Jordanien gesichtet

Prinzessin Kate und Prinz William sind in Jordanien gelandet.

Das Paar wurde in einem Luxushotel in Amman gesichtet, wie ein Video auf Twitter zeigt.

Lange wurde spekuliert, welche Mitglieder des britischen Königshauses an der Hochzeit von Kronprinz Hussein (28) und Rajwa Al Saif (29) teilnehmen werden. Schliesslich steht seit Wochen fest, welche europäischen Royals ihre Aufwartung in Jordanien machen. Jetzt ist sicher: Auch Prinz William und Prinzessin Kate sind unter den Gästen bei der Trauzeremonie am 1. Juni im Zahran-Palast.